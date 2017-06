GENERALI: BRUNO SCARONI NUOVO GROUP STRATEGY & BUSINESS ACCELERATOR DIRECTOR

21 giugno 2017- 13:04

Milano, 21 giu. - (AdnKronos) - Il Gruppo Generali annuncia con una nota che Bruno Scaroni, attuale Ceo di Europ Assistance Italia, è stato nominato Group Strategy & Business Accelerator Director con effetto dal primo luglio 2017.Bruno Scaroni manterrà le funzioni operative in Europ Assistance Italia fino alla nomina del successore. Gian Paolo Meloncelli, attuale Group Strategy & Business Accelerator Director, lascerà il Gruppo a fine giugno per perseguire nuove opportunità professionali.Il Group ceo Philippe Donnet ha affermato “Sono lieto di dare il benvenuto a Bruno Scaroni che, grazie alla sua esperienza in diversi campi del settore assicurativo, contribuirà ad accelerare il processo di trasformazione e sviluppo della Compagnia. Voglio inoltre ringraziare Gian Paolo Meloncelli per l’eccellente contributo che ha saputo apportare all’azienda, augurandogli il meglio per le sue future opportunità professionali”.