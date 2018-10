9 ottobre 2018- 16:22 Generali: lancia funzione cyber insurance e start-up CyberSecurTech

Milano, 9 ott. (AdnKronos) - Generali lancia una nuova funzione dedicata alla cyber insurance e una propria start-up per soddisfare le esigenze dei clienti nel campo dei rischi informatici. La nuova funzione abbinerà offerte assicurative ad ampio spettro in ambito informatico con l’ausilio di una start-up tecnologica, GeneraliCyberSecurTech, detenuta interamente dal gruppo. "L’annuncio di oggi - spiega Marco Sesana, Country Manager Italy & Global Business Lines - conferma l’impegno di Generali nei confronti della cyber security, un ambito sempre più rilevante e strategico per persone, aziende e organizzazioni. Generali, in qualità di assicuratore globale, vuole essere in prima linea nell’identificazione e nel contenimento di questa tipologia di rischi emergenti, proponendo soluzioni innovative e appropriate per i nostri clienti". L'Italia è stata il primo Paese a testare la piattaforma: una soluzione completa e distintiva che va dall’analisi del rischio, alla prevenzione, alla copertura fino ai servizi di assistenza pre e post evento. Generali ha varato, con CyberSecurTech, una piattaforma tecnologica chiamata 'Majorana', interamente progettata e sviluppata dal team di esperti in sicurezza informatica del gruppo. Remo Marini, ceo della start-up CyberSecurTech, sottolinea: "Il livello di sofisticazione del tool che, grazie all’utilizzo di tecnologie innovative basate su machine learning e sull’intelligenza artificiale, permette di effettuare una valutazione del rischio reale al quale il cliente è esposto, fornendogli informazioni dettagliate che potrà utilizzare per costruire un piano di abbattimento e di trasferimento del rischio residuo, sia dal punto di vista tecnologico sia assicurativo". La nuova funzione dedicata alla Cyber Insurance di Generali e la start-up CyberSecurTech hanno lo scopo di arricchire e promuovere l’offerta del gruppo in Europa, in Asia e nelle Americhe.