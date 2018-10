1 ottobre 2018- 12:56 Generazione Cultura, ultimi giorni per partecipare al bando

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - Ultimi giorni per candidarsi al terzo bando di Generazione Cultura. Fino al 10 ottobre prossimo, infatti, sarà possibile partecipare rispondendo al bando disponibile sul sito www.generazionecultura.it. Si tratta di un progetto ideato e sostenuto da Lottomatica attraverso Il Gioco del Lotto in collaborazione con la Luiss Business School e trenta tra le più prestigiose istituzioni culturali italiane per formare giovani laureati (di età inferiore ai 27 anni) nel settore dei beni culturali.A novembre inizierà la formazione, due mesi in aula per approfondire tra le altre materie: Digital Transformation e Comunicazione, Marketing dell’arte e della cultura, Adventure Lab, Cultural Project Management, Workshop & Skills Improvement. All’aula seguiranno sei mesi di stage retribuito (gennaio - giugno 2019), affiancati da un tutor, all’interno di una delle trenta istituzioni culturali, tra le più importanti in Italia, tra cui: La Triennale di Milano, il FAI, il Museo Egizio di Torino, la Biennale di Venezia e la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia per il Nord; le Gallerie degli Uffizi, le Scuderie del Quirinale e la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, Villa Adriana e Villa d’Este a Tivoli per il Centro; i Parchi Archeologici di Pompei, Agrigento ed Ercolano, la Fondazione Matera-Basilicata 2019 e la Reggia di Caserta per il Sud. Gli stage avranno come oggetto il marketing e la gestione delle imprese culturali, il fundraising, la trasformazione digitale e l’organizzazione di eventi culturali. Ogni stage sarà modellato sulle esigenze, in termini di crescita e valorizzazione, delle singole istituzioni e realtà territoriali. Al termine dei mesi di stage sarà possibile consolidare le conoscenze e integrare le competenze acquisite sul campo con le nozioni apprese in aula.Generazione Cultura rappresenta quindi un’opportunità unica per coniugare la formazione manageriale al settore dei beni culturali, rispondendo all’esigenza di preparare i giovani al mondo del lavoro. Lottomatica, attraverso Il Gioco del Lotto, è da anni impegnata nella realizzazione di progetti a sostegno della cultura e della collettività, convinto in questo modo di continuare a mantenere salda una tradizione che affonda le sue radici nelle origini storiche di questo gioco che risalgono a 500 anni fa.