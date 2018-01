GENNAIO, VIA COL VENTO

12 gennaio 2018- 13:39

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - Weekend a bassa pressione e poi, a partire dalla prossima settimana, in arrivo venti di Ponente e Maestrale, anche molto forti. Intanto, il maltempo al Sud si allontanerà verso la Grecia mentre arriveranno venti più freschi da settentrione. SABATO - Secondo gli esperti de 'iLMeteo.it', ultime piogge interesseranno da sabato Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia settentrionale, anche con fenomeni abbastanza forti su cosentino e crotonese ionici. Possibili grandinate. Tempo più asciutto e spesso soleggiato sul resto delle Regioni. DOMENICA - Domenica sussisterà una nuvolosità sparsa e talvolta diffusa su gran parte del territorio nazionale: le precipitazioni risulteranno scarse, ma più probabili sulle Regioni centrali dove la neve cadrà debolmente sopra i 1.000 metri.VENTI FORTI - Temperature via via fredde, soprattutto nei valori notturni al Nord. Di giorno, grazie al maggior irraggiamento, i valori non subiranno grosse variazioni. Poi - come anticipano gli esperti - la terza settimana di gennaio sarà caratterizzata da venti di Ponente e Maestrale anche molto forti. Le precipitazioni interesseranno maggiormente le regioni tirreniche e i settori alpini più settentrionali, qui nevose fino a valle.