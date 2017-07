GENOVA, ANZIANO INVESTITO DA BUS SULLE STRISCE: è GRAVE

12 luglio 2017- 12:54

Genova, 12 lug. (Adnkronos) - Grave incidente questa mattina a Genova, nel quartiere di Marassi. Un uomo di 81 anni è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali da un autobus cittadino dell’Amt nella zona tra via Bertuccioni e piazza Guicciardini. L’anziano, soccorso dal 118 intervenuto con automedica, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova in codice rosso e si trova in gravi condizioni. Sul posto la polizia municipale con la sezione infortunistica per i rilievi e per chiarire la dinamica dell’incidente. La scorsa settimana una donna era stata travolta da un bus vicino a piazza Alimonda mentre attraversava la strada. L’anziana, in gravi condizioni, è morta poche ore dopo per le ferite riportate.