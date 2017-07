GENOVA, AUTOBUS INVESTE DONNA: è GRAVE

4 luglio 2017- 17:44

Genova, 4 lug. (Adnkronos) - Una donna è stata investita da un autobus in tarda mattinata a Genova e si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova. E' successo nella zona di piazza Alimonda. Ferita una donna di mezza età che, secondo le prime ricostruzioni, stava cercando di attraversare la strada ed è stata travolta dal bus della linea 44 che proveniva da via Caffa. Apparsa subito in condizioni critiche, ferita al volto, a una spalla e a una gamba, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso al pronto soccorso. Nell'urto sono rimaste ferite in modo lieve altre tre persone, passeggeri del mezzo caduti a terra a causa della brusca frenata dell'autobus.