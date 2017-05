GENOVA: SERGIO COFFERATI RICOVERATO PER PROBLEMI CARDIACI

9 maggio 2017- 14:48

Genova, 9 mag. - Si trova in ospedale da questa mattina Sergio Cofferati, eurodeputato ed ex segretario della Cgil, ricoverato a Genova presso l’Unità Operativa di Cardiologia dell’ospedale San Martino per presunti problemi cardiaci, poi confermati dagli esami. Lo rende noto la direzione sanitaria del nosocomio genovese. "Cofferati – si legge in una nota dell’ospedale - è giunto al San Martino questa mattina per approfondimenti seguiti ad alcuni presunti problemi cardiaci, nel reparto diretto dal dottor Francesco Chiarella". "E stato sottoposto a un test da sforzo dall’equipe medica del dottor Chiarella - come si legge nel bollettino medico diffuso poco fa, sotto la supervisione della Direzione Sanitaria: confermati i sospetti di patologia cardiaca, il paziente è stato ricoverato per gli approfondimenti diagnostici del caso. Nel pomeriggio infatti sarà sottoposto a coronagrafia, che stabilirà i tempi della prognosi". Cofferati è attualmente asintomatico e lucido, versa in buone condizioni a prescindere dalle problematiche accusate.