20 novembre 2018- 14:13 Genova: Toninelli, giudicateci sui fatti

Palermo, 20 nov. (AdnKronos) - "Giudicateci sui fatti, non abbiamo ancora ricostruito il ponte di Genova, ma dateci atto che abbiamo posto le condizioni affinché in una situazione d'emergenza un commissario possa adoperarsi per costruire ben velocemente un ponte che qualcun altro ha fatto crollare". Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli incontrando i giornalisti a Palermo. "E ora questo modello Genova lo vogliamo esportare in Sicilia. Quindi, poteri speciali in legalità. Si può operare con legalità perché i siciliani meritano una mobilità normale", dice.