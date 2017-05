GERMANIA: A MARZO EXPORT +10,8% SU ANNO, IMPORT +14,7%, CALA SURPLUS

9 maggio 2017- 09:02

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Esportazioni e importazioni tedesche in crescita nel mese di marzo mentre cala il surplus commerciale. Secondo i dati diffusi oggi da Destatis, l'istituto federale di statistica, a marzo la Germania ha esportato beni per un valore di 118,2 miliardi di euro e ha importato beni per un valore di 92,9 miliardi di euro. Si tratta, sottolinea Destatis, dei più alti valori mensili mai riportati sia per l'export che per l'import, che sono cresciuti, rispettivamente, del 10,8% e del 14,7% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Dopo gli aggiustamenti di calendario, le esportazioni sono cresciute dello 0,4% e le importazioni del 2,4% rispetto al precedente mese di febbraio. In calo il surplus commerciale della Germania che passa dai 25,8 miliardi del marzo 2016 ai 25,4 miliardi del marzo scorso. Il dato, aggiustato in termini di calendario, si attesta a 19,6 miliardi di euro.