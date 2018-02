GERMANIA, ACCORDO SULLA GRANDE COALIZIONE

7 febbraio 2018- 10:21

Berlino, 7 feb. (AdnKronos) - L'accordo per il governo di Grande Coalizione in Germania è cosa fatta. Così scrive il settimanale 'Der Spiegel', nella sua versione online, precisando che le trattative si sarebbero concluse questa mattina. Accordo anche sulla ripartizione degli incarichi ministeriali: alla Spd andrebbero gli Esteri, le Finanze e il Lavoro. Alla conclusione dei negoziati per definire nel dettaglio il programma mancherebbe solo il round finale, allargato a 90 esponenti dei tre partiti.