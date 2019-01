8 gennaio 2019- 10:19 Germania, aggredito deputato dell'estrema destra

Brema, 8 gen. (AdnKronos) - Aggressione a Brema contro un deputato e responsabile locale dell'Afd, in quella che la polizia ha definito un attacco "politicamente motivato". Secondo quanto riferito, Frank Magnitz è stato aggredito ieri pomeriggio in una piazza del centro della città da tre uomini con il volto coperto, che lo hanno ferito gravemente. "Tenuto conto del ruolo della vittima, noi pensiamo che si tratti di un atto politicamente motivato", ha commentato la polizia, precisando che le indagini sono affidate ai servizi di sicurezza dello Stato, competenti in questo genere di casi. L'Afd ha pubblicato una foto del deputato privo di conoscenza sul letto dell'ospedale nel quale è stato ricoverato, con il volto insanguinato e tumefatto ed un taglio lungo e profondo sulla fronte.