23 settembre 2019- 17:24 Germania: collasso a settembre per settore manifattura e servizi

Milano, 23 set. (AdnKronos) - L'attività del settore manifatturiero e dei servizi in Germania ha registrato a settembre un andamento peggiore delle attese, secondo le rilevazioni Pmi di Markit. L'indice composito di Markit, in particolare, scende al livello più basso da ottobre 2012, quasi sette anni. L'indice Pmi Flash Germany Composite scende a 49,1 punti dai 51,7 di agosto. L'indice pmi manifatturiero scende a 41,4 punti dai 43,5 di agosto, il "peggior declino dal profondo della crisi finanziaria del 2009", scrive Markit. Quanto ai servizi, l'indice pmi scende a 52,5 punti dai 54,8 di agosto, ai minimi da nove mesi. Secondo il capo degli economisti di Markit, Phil Smith, "i numeri sono semplicemente orrendi. Tutta l'incertezza attorno alle guerre commerciali, le prospettive per l'industria automobilistica e la Brexit stanno paralizzando gli ordini, con settembre che vede la peggior performance del settore dalla crisi finanziaria nel 2009".