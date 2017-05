GERMANIA: IN 1° TRIMESTRE PIL +0,6% (2)

23 maggio 2017- 08:30

(AdnKronos) - Un positivo contributo alla crescita del primo trimestre, sottolinea Destatis, è arriva sia dalla domanda interna e che da quella estera. In particolare, la formazione di capitale fisso è marcatamente cresciuto all'inizio dell'anno. Nel comparto dei macchinari e equipaggiamenti la crescita è stata dell'1,2% rispetto al quarto trimestre. La formazione lorda di capitale fisso ha registrato un incremento del 2,3% nelle costruzioni, anche grazie a un clima più mite. La spesa per consumi finali delle famiglie è cresciuta dello 0,3% e la spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche ha registrato un incremento dello 0,45 rispetto al precedente trimestre. Anche la domanda esterna è cresciuta. Secondo dati ancora provvisori, l'export di beni e servizi sono cresciuti dell'1,3%. In crescita anche le importazione, anche se in misura inferiore rispetto alle esportazioni, con un progresso dello 0,4%. In questo modo, la bilancia commerciale ha contribuito alla crescita del pil con +0,4 punti percentuali. La crescita dell'economia tedesca accelera anche su base annua. Nel primo trimestre il pil è cresciuto del 2,9% rispetto al primo trimestre del 2016. Dopo gli aggiustamenti di calendario, il pil ha registrato un incremento dell'1,7%, che corriponde ai tassi di crescita dell'anno precedente (+1.7% nel terzo trimestre del 2016 e +1.8% nel quarto trimestre del 2016).