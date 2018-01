GERMANIA: IN 2017 INFLAZIONE +1,8%, AUMENTO PIù ALTO DA 2014(2)

16 gennaio 2018- 09:01

(AdnKronos) - A trainare il marcato aumento annuo dell'inflazione, spiega Destatis, sono stati soprattutto i prezzi dell'energia, che, rispetto al 2016, sono aumentati del 3,1% dopo tre anni di calo (2016: –5.4%; 2015: –7.0%; 2014: –2.1%), con i picchi più alti per l'olio combustibile (+16.0%) e carburanti (+6.0%). In flessione, invece, il gas (–2.8%) e oneri per il riscaldamento centralizzato (–1.5%). Considerevole anche la crescita dei prezzi alimentari, +3% rispetto al 2016, che, come i prezzi dell'energia, hanno avuto un forte impatto al rialzo per l'inflazione annuale. Negli anni precedenti, l'aumento dei prezzi alimentare è stato molto più contenuto (2016: +0.8%; 2015: +0.8%; 2014: +1.0%) e ha riguardato tutti i prodotti. Al netto di energia e cibo, l'inflazione avrebbe registrato un incremento dell'1,4%. I prezzi dei beni nel loro complesso sono aumentati del 2,2% su base annua. L'incremento maggiore è stato quello dei beni non durevoli (+2.7%) ed è da attribuire all'aumenti dei prezzi di energia e cibo. Più moderata, invece, la crescita dei prezzi dei servizi, +1,4%.