31 maggio 2019- 15:14 Germania: inflazione rallenta +1,4% a maggio

Francoforte, 31 mag. (AdnKronos/Dpa) - L'inflazione tedesca rallenta a maggio. L'indice dei prezzi al consumo in Germania è aumentato dell'1,4 per cento a maggio. Ad aprile il tasso di inflazione su base annua era stato del 2%. Lo indicano i dati dell'Ufficio Federale di Statistica.Uno dei principali motori dell'inflazione a maggio è stato l'aumento delle bollette energetiche. I consumatori della più grande economia europea hanno pagato per l'energia e i combustibili domestici il 4,2 percento in più rispetto a un anno fa.