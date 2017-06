GERMANIA: MATTARELLA, KOHL PADRE NOBILE EUROPA

16 giugno 2017- 19:13

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, il seguente messaggio: "Ho appreso con profonda commozione della scomparsa di Helmut Kohl, personalità politica di straordinaria rilevanza nella storia recente della Germania e dell’intera Europa"."Colui che è stato, a giusto titolo, definito 'il Cancelliere della riunificazione', ha lavorato con lungimiranza e determinazione in anni caratterizzati da mutamenti profondi ed epocali degli equilibri mondiali, per ridare unità al proprio Paese nell’ambito del grande progetto di integrazione europea. Da autentico uomo di Stato, egli seppe coniugare pragmatismo e capacità di visione, fornendo un contributo coraggioso non soltanto alla caduta del muro di Berlino e alla riunificazione della Germania, ma anche al superamento delle drammatiche divisioni che, per decenni, avevano lacerato l'Europa", ha sottolineato il capo dello Stato. "La sua scomparsa priva la Germania di una grande personalità e l’Europa di uno dei suoi padri nobili. E’ con questa consapevolezza che porgo a lei, signor Presidente, alla famiglia Kohl e al popolo tedesco le più sentite condoglianze dell'Italia e mie personali".