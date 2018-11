14 novembre 2018- 09:58 Germania: pil 3° trim. -0,2%, primo calo da 3 anni e mezzo(2)

(AdnKronos) - L'economia tedesca si è contratto a un passo più veloce rispetto alle previsioni: infatti, l'attesa era quella di una flessione dello 0,1%.Su base annua, il pil aumenta dell'1,1% rispetto a una stima che parlava dell'1,3%. L'incremento annuo è il più basso dal terzo trimestre del 2013 quando l'economia crebbe soltanto dello 0,7%. Nel terzo trimestre le esportazioni sono diminuite, mentre le importazioni sono aumentate rispetto al secondo trimestre dell'anno. La domanda interna ha dato segnali contrastanti, mentre gli investimenti fissi lordi in macchinari e attrezzature e nella costruzione sono stati superiori a quelli del trimestre precedente. La spesa per consumi finali delle famiglie è diminuita, mentre la spesa per consumi finali dei governi è stata leggermente superiore rispetto al trimestre precedente.