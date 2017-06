GERMANIA: PRODI, KOHL GIGANTE POLITICA E DELL'EUROPA UNITA

16 giugno 2017- 19:20

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - "Abbiamo perso un gigante della politica, un gigante dell'Europa unita. Oggi con la morte di Helmut Kohl si spegne un riferimento di straordinaria grandezza". Così Romano Prodi ricorda Helmut Kohl."E' stato il padre della riunificazione della Germania, autore della caduta del muro di Berlino e risoluto costruttore dell'Unione europea. Ho condiviso con lui la volontà di un'Europa unita che consentisse a tutte le nazioni di vivere in pace con obiettivi comuni". "I nostri rapporti sono sempre stati buoni e amichevoli anche quando ci siamo trovati su posizioni divergenti e i nostri incontri non si sono mai interrotti, fino all'ultima volta quando mi espresse l'idea che una nuova generazione in Europa fosse ormai pronta a riprendere e dare nuovo impulso al sogno dei padri fondatori. Conservo questo ricordo che è insieme una speranza. Il mio pensiero va ai suoi familiari e a coloro che gli hanno voluto bene", conclude l'ex-premier.