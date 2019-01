18 gennaio 2019- 08:59 Germania: rafforza cooperazione con Cina per accesso a mercato bancario

Roma, 18 gen. (AdnKronos/Dpa) - Germania e Cina si sono impegnate ad aumentare l'accesso al mercato per le banche e le compagnie di assicurazione. Nel corso di un incontro bilaterale a Pechino, al quale hanno partecipato il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz e il presidente della Bundesbank Jens Weidmann, sono stati firmati tre accordi per collaborare in materia di vigilanza bancaria, negoziazione di valori mobiliari e rafforzare la cooperazione tra le due banche centrali. "L'obiettivo è ottenere progressi nell'approfondimento della cooperazione, contrariamente ad altre tendenze attuali", ha affermato Scholz. Il vice premier cinese Liu ha descritto i colloqui come un "successo completo", anche se ha affermato che è importante affrontare la "eccessiva regolamentazione delle filiali delle banche cinesi in Germania". La cooperazione e l'accesso al mercato sono particolarmente importanti per la Cina e la Germania sulla scia della Brexit e per l'eventuale perdita della rilevanza di Londra come centro finanziario internazionale. Scholz ha detto che voleva rafforzare ulteriormente la posizione di Francoforte come centro finanziario. Per la Cina, anche un maggiore accesso all'UE è importante in quanto continua a combattere una guerra commerciale con gli Stati Uniti, dove il presidente Donald Trump ha minacciato di imporre ulteriori tariffe punitive di circa 200 miliardi di dollari se entro marzo non si raggiungerà un accordo sulla guerra commerciale .