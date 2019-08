13 agosto 2019- 10:33 Getlink: a luglio traffico in calo nel tunnel sotto la manica

Parigi, 13 lug. (AdnKronos) - A luglio traffico in calo nel tunnel sotto la Manica. I tir che hanno attraverso il tunnel con il shuttle freight sono stati 130.936 camion, in calo del 10% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (-5% nei primi sette mesi dell'anno). Flessione anche per i veicoli di turismo: con il shuttle sono passati 294.044 veicoli di turismo, il 7% in meno rispetto a luglio 2018 (-3% nei primi 7 mesi dell'anno). Lo rende noto Getlink, la società che gestisce il tunnel sotto la Manica precisando che a pesare è stato in particolare il calo dei consumi nel Regno Unito.