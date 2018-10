23 ottobre 2018- 11:27 Getlink: nel terzo trimestre fatturato a 305,9 mln (+7%)

Parigi, 23 ott. (AdnKronos) - Il gruppo Getlink (ex Eurotunnel), la società che gestisce il tunnel sotto la manica, ha chiuso il terzo trimestre con un fatturato pari a 305,9 milioni di euro, in rialzo del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto Getlink in un comunicato."Nel terzo trimestre -commenta il Ceo Jacques Gounon- il gruppo accelera ancora con una crescita del fatturato del 7%. Proseguiamo per altro il lavoro di preparazione al Brexit condotto da due anni. Siamo fiduciosi che al di la del Brexit riusciremo a migliorare la qualità del servizio e la nostra competitività".