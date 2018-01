GIALLO A LATINA, UOMO TROVATO MORTO

17 gennaio 2018- 17:29

Latina, 17 gen. (AdnKronos) - Saranno i risultati dell'autopsia a fare piena luce sulla morte di un uomo, trovato cadavere in acqua, al lido di Latina nella zona di Rio Martino. La polizia sta indagando sul caso per chiarire se si sia trattato di un suicidio o di un omicidio. Al momento però gli investigatori propenderebbero per la prima ipotesi anche se la dinamica dell'accaduto è anomala. Sul corpo dell'uomo che, da quanto ricostruito soffriva di depressione, sarebbero state trovate delle ferite alla testa provocate da un martello. L'ipotesi al vaglio della polizia è che la vittima si sia dapprima provocato le ferite per poi salire in auto, raggiungere il lido e gettarsi in acqua. Solo l'autopsia chiarirà le effettive cause del decesso.