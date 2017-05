GIANNI LETTA A FEDERMANAGER, CRISI SI SUPERA CON VOSTRO IMPEGNO E LAVORO

26 maggio 2017- 17:46

Città del Vaticano, 26 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Siete protagonisti di questa realtà drammatica, dura, con una crisi che sembra che stenti a terminare. Una crisi che si supera solo con il vostro impegno e il vostro lavoro. Voi fate la fortuna delle aziende, siete coloro che nella situazione di crisi trovano delle soluzioni innovative". Così Gianni Letta è intervenuto all'assemblea nazionale di Federmanager, in corso in Vaticano. E Gianni Letta ha ricordato il ruolo centrale dei manager italiani "nel dopoguerra, quando il Paese era distrutto: i vostri predecessori hanno contribuito a trasformare l'Italia in un Paese ricco e forte". E in conclusione Letta ha sottolineato: "Sarete protagonisti del domani come lo siete stati di ieri e lo siete di oggi".