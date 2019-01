18 gennaio 2019- 07:33 Giappone: a dicembre inflazione in rialzo +0,7%

Roma, 18 gen. (AdnKronos/dpa) - Sale l'inflazione in Giappone. A dicembre l'indice dei prezzi al consumo ha registrato un incremento dello 0,7% su base annua, trainato dai prezzi dell'energia. Il tasso di crescita, tuttavia, segna il secondo rallentamento mensile di fila dopo l'aumento dell'1% che si era avuto nello scorso ottobre. E' quanto emerge dalle rilevazioni diffuse oggi dal ministero degli Affari interni e Comunicazioni giapponese. Nell'aprile del 2013, la Banca del Giappone aveva lanciato una campagna di allentamento della politica monetaria per combattera la deflazione e dare un impulso alla terza economia mondiale. A ottobre, l'istituto centrale ha rivisto al ribasso l'outlook dell'inflazione per l'anno finanziario con una previsione di aumento dello 0,9% rispetto al +1,1% indicato a luglio. Il tasso di inflazione poi non dovrebbe raggiungere il target del 2% nel 2020.