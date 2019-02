21 febbraio 2019- 07:31 Giappone: a febbraio indice pmi manifattura cala a 48,5 punti

Roma, 21 feb. (AdnKronos/dpa) - Frenata a febbraio per l'industria manifatturiera giapponese. L'indice Pmi, secondo le rilevazioni diffuse oggi da Nikkei, mostra una flessione a 48,5 punti rispetto ai 50,3 punti di gennaio. Si tratta del livello più basso degli ultimi 32 mesi e sotto lo spartiacque dei 50 punti che demarca l'espansione o contrazione dell'attività. Il dato riflette la caduta della produzione e di nuovi ordini. Le aspettative per la produzione futura diventano negative per la prima volta da novembre 2012.