7 dicembre 2018- 08:27 Giappone: a ottobre in calo spesa e reddito famiglie

Roma, 7 dic. (AdnKronos/dpa) - Cala la spesa media delle famiglie giapponesi, che, nello scorso mese di ottobre, ha registrato una flessione dello 0,3%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, a 290.396 yen. Un dato, quello diffuso oggi dal ministero degli Affari interni e Comunicazioni, che inferiori alle previsioni che indicavano un incremento dell'1,1% dopo il calo dell'1,6% di settembre. Si contrae anche il reddito mensile per famiglia, che registra un calo del 2,9% a 515.729 yen. I giapponesi hanno diminuito le spese, tra l'altro, per cibo, abbigliamento, carburante e attività ricreative, aumentandole, invece, per cure mediche, trasporti, istruzione e arredamento.