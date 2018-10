19 ottobre 2018- 07:43 Giappone: a settembre inflazione sale all'1,2% su anno

Roma, 19 ott. (AdnKronos/dpa) - Inflazione in crescita a settembre in Giappone. L'indice dei prezzi al consumo ha registrato una crescita dell'1,2% su base annua, più contenuta comunque rispetto alle previsioni di un +1,3% e in linea con il dato di agosto. A comunicato oggi è stato il ministero degli Affari interni e Comunicazioni. Su base mensile, l'inflazione è rimasta stabile.