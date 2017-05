GIAPPONE: AD APRILE DISOCCUPAZIONE STABILE AL 2,8%

30 maggio 2017- 07:35

Roma, 30 mag. (AdnKronos/Dpa) - Disoccupazione stabile in Giappone. Nello scorso di aprile il tasso dei senza lavoro è rimasto invariato al 2,8%, il livello più basso dal giugno 1994. Il dato diffuso oggi dal ministero degli Affari Interni e Comunicazioni è in linea con le attese. Cala la spesa delle famiglie. Sempre secondo le rilevazioni del ministero degli Affari Interni e Comunicazioni, si è registrata una flessione dell'1,4% rispetto a un anno fa. A crescere sono, invece, le vendite al dettaglio, che, come emerge dai dati diffusi dal ministero dell'Economia, Commercio e Industria, hanno registrato a marzo un aumento dell'1,4% su base mensile e del 3,2% su base annua.