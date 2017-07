GIAPPONE: BOJ, RIPRESA SI RAFFORZA, PREVISTA CRESCITA DOMANDA INTERNA

25 luglio 2017- 08:23

Roma, 25 lug. (AdnKronos/dpa) - Si rafforza la ripresa dell'economia del Sol Levante con la domanda interna che dovrebbe essere caratterizzata da un trend al rialzo "con un circolo virtuoso tra entrate e uscite sia da parte delle imprese che delle famiglie". E' questo lo scenario tratteggiato dalle minute della riunione del board della Banca del Giappone che si è svolta il 15 e 16 giugno scorsi. Tra i rischi indicati c'è l'incertezza legata alle politiche economiche degli Usa. Le esportazioni stanno crescendo mentre le aspettative sull'inflazione rimangono ancora in una "fase debole". "La maggior parte dei membri del board condivide la valutazione che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo su base annua dovrebbe aumentare leggermente e quindi continuare il suo trend al rialzo verso il 2%". La Banca del Giappone, si sottolinea nelle minute, "farà i propri aggiustamenti di politica monetaria nel modo appropriato, tenendo conto degli sviluppi dell'attività economica e dei prezzi come pure delle condizioni finanziarie, nella prospettiva di mantenere lo slancio per raggiungere l'obiettivo di stabilità dei prezzi".