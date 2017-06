GIAPPONE: KURODA (BOJ), ANCORA LUNGA STRADA PER INFLAZIONE AL 2%

9 giugno 2017- 07:50

Roma, 9 giu. (AdnKronos) - E' ancora lunga la strada per raggiungere l'obiettivo dell'inflazione al 2%. Ad affermarlo è stato il Governatore della Banca del Giappone, parlando all'Università di Oxford. "Mentre la direzione della politica ha guidato l'economia nella giusta direzione, il nostro viaggio non è ancora giunto al termine", ha detto Kuroda. La principale ragione, ha spiegato, è dovuta alla aspettative di inflazione moderata. Tuttavia, "il qqe, quantitative e qualitative easing ha prodotto gli effetti attesi. Il Giappone - ha detto - non è più alle prese con un andamento deflattivo nel senso di un sostenuto calo dei prezzi".