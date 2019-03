8 marzo 2019- 07:20 Giappone: pil 4° trimestre rivisto al rialzo, +1,9%

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - L'economia del Giappone è cresciuta a un tasso annualizzato dell'1,9% nell'ultimo trimestre del 2018, rivisto da una stima iniziale dell'1,4%. E' quanto emerge da un rapporto del governo giapponese diffuso oggi. La lettura è quasi in linea con la crescita dell'1,8 per cento prevista dagli analisti intervistati dall'agenzia Kyodo News e rappresenta la prima espansione in due trimestri. Su base congiunturale, il pil del Sol Levante segna un progresso dello 0,5% sul precedente trimestre. La spesa in conto capitale è aumentata del 2,7% trimestre su trimestre, riveduta rispetto al previsto 2,4, con un'inversione di tendenza dalla contrazione del 2,6 per cento nel periodo luglio-settembre. I consumi privati, che rappresentano il 60% della produzione, sono saliti dello 0,4% nel periodo ottobre-dicembre, rivisto al ribasso da una lettura preliminare dello 0,6%, a fronte di una contrazione dello 0,2% nel trimestre precedente.