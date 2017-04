GIGLIO GROUP: ASSEMBLEA, OK A BILANCIO E AUMENTO CAPITALE

27 aprile 2017- 20:24

Milano, 27 apr. - (AdnKronos) - L'assemblea dei soci di Giglio Group, riunitosi in data odierna in sede straordinaria e ordinaria, ha approvato il bilancio 2016 e l'aumento di capitale riservato per un importo di 3,9 milioni circa a servizio dell’operazione di acquisizione di Evolve Service, società di diritto svizzero controllata dai soci di controllo di Tessilform a cui fa capo il marchio Patrizia Pepe. Il controvalore dell’operazione è pari a 5,4 milioni, di cui 1,5 milioni cash pagati alla data del closing utilizzando disponibilità proprie ed 3,9 milioni tramite l’emissione di 1.222.000 di nuove azioni Giglio Group.L'assemblea ha poi approvato la modifica dell'articolo 18 dello Statuto vigente "in funzione del processo di ammissione a quotazione di Giglio Group sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, eventualmente Segmento Star".