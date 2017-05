GIGLIO GROUP: CANALE NAUTICA CHANNEL DEBUTTERà ALLE BERMUDA

3 maggio 2017- 10:53

Milano, 3 mag. - (AdnKronos) - Giglio Group, prima società di e-commerce 4.0, comunica che "il proprio canale internazionale Nautical Channel debutterà ufficialmente alle Bermuda. Il canale, l’unico nel mondo dedicato esclusivamente alla nautica e agli sport acquatici, sarà visibile sulla piattaforma Pay Wow, il secondo operatore a trasmettere sull’isola insieme a CableVision. Il contratto siglato tra Nautical Channel e World On Wireless Limited Bermuda (Wow) ha durata di tre anni".Per l’occasione, Nautical Channel seguirà gli eventi dell’America’s Cup che si terrà sull’isola a partire dal 26 maggio e sarà, quindi, on air tutti giorni con una rubrica intitolata “America’s Cup Daily Updates” e avrà un proprio corrispondente inviato per l’evento per raccontare le giornate del più importante trofeo del mondo della vela. Atleti, team in gara, visitatori e abitanti delle Bermuda potranno seguire le gare e tutto ciò che accade nel corso delle giornate dell’America’s Cup su Nautical Channel, che si conferma canale leader per la nautica e sport acquatici a livello mondiale.Nautical Channel, 100% di proprietà di Giglio Group, trasmette in 6 lingue per 24 ore al giorno, con una diffusione in 52 Paesi e 4 continenti. Lanciato nel 2011, Nautical Channel è oggi presente su oltre 100 piattaforme televisive nel mondo, di cui circa 80 sono piattaforme Pay Tv, con oltre 22 milioni di abbonati e con oltre 300 ore di nuovi contenuti prodotti ogni anno. Oltre all’America’s Cup, Nautical Channel trasmette oltre 100 eventi sportivi internazionali tra cui Wold Kiteboarding League e Volvo Ocean Race.