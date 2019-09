24 settembre 2019- 16:46 Giglio group: non solo fashion, e-commerce apre al food Made in Italy (2)

(AdnKronos) - Le sue strutture logistiche sono su quattro hub, in Italia, Cina e Stati Uniti. Attualmente 100 brand italiani hanno già deciso di affidare a Giglio Group la gestione delle vendite online e superano quota 50 le vetrine sui principali marketplace del globo.Nel 2018, il valore dell’e-commerce è stato pari a 2.875 miliardi di dollari (+ 12% rispetto al 2017). Nello stesso periodo, nell’area Asia-Pacifico, è stato di 1.892 miliardi, con una concentrazione di 855 miliardi nella sola Cina. Le stime di crescita indicano che il settore nel 2022 raggiungerà quota 4.035 mld. Il Made in Italy all’estero ammonta ad un valore di 462,8 mld di dollari l’anno: solo in Italia, il food online ha registrato un +39% nell’ultimo anno.