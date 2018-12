1 dicembre 2018- 12:20 Gilet gialli, nuovi scontri sugli Champs-Élysées

Francia, 1 dic. (AdnKronos) - Almeno 39 persone sono state fermate a margine della manifestazione dei 'gilet gialli' sugli Champs-Elysees, riferisce il ministro dell'Interno francese Christophe Castaner. I dimostranti, scesi in strada per la terza volta per protestare contro il caro carburante, hanno cercato di forzare i posti di blocco dei Crs, gli agenti della polizia antisommossa, ai margini della famosa strada di Parigi chiusa al traffico e già devastata dalla guerriglia sabato scorso.Già dalle prime ore della mattina fra 500 e 600 persone hanno invaso Place de l'Etoile, l'ultima zona aperta alla circolazione prima dei blocchi, provocando tafferugli, ai quali la polizia ha risposto con un massiccio uso di gas lacrimogeni. Castaner ha reso noto che circa 200 manifestanti hanno accettato di essere perquisiti e sono stati lasciati entrare sulla grande avenue parigina, dove stanno sfilando in corteo. Circa 1.500 manifestanti invece hanno rifiutato i controlli iniziando così gli scontri con la polizia.