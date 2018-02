GINA LOLLOBRIGIDA NELLA WALK OF FAME DI HOLLYWOOD

2 febbraio 2018- 14:31

Roma, 2 feb. (AdnKronos) - Anche la stella di Gina Lollobrigida brilla da oggi nella Walk of Fame di Hollywood. "Insieme a quelle di Ennio Morricone, Sofia Loren, Bernardo Bertolucci, Rodolfo Valentino e Anna Magnani va a costituire il firmamento del cinema italiano a Hollywood", si legge nel messaggio inviato per l'occasione dal ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini."Una grande artista italiana - continua - , a lungo protagonista della scena cinematografica mondiale, riceve così un meritato e dovuto riconoscimento a poche settimane dalla cerimonia degli Oscar che vede ancora una volta l’Italia in prima linea, a testimoniare quanto sin dalle origini della settima arte il nostro Paese abbia contribuito ad arricchire con i propri talenti questa importante industria creativa. Gina Lollobrigida - conclude Franceschini - è senza dubbio tra questi, con una lunga e gloriosa carriera tra Hollywood e l’Italia che oggi trova il suo sigillo".