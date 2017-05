GIOCHI: A CAMPIONE D’ITALIA A GIOCATORE ISRAELIANO SCALA REALE DA 31MILA EURO

19 maggio 2017- 18:48

Milano, 19 mag. (AdnKronos) - L’internazionalità del Casinò Campione d’Italia non conosce confini e la sua affezionata clientela è la migliore dimostrazione del primato, conquistato sul campo, in termini di accessi a livello europeo. Dopo gli oltre 110mila euro vinti, nel weekend della Festa della Mamma, da quattro clienti alle slot machines la fortuna è tornata a bussare nella casa da gioco stavolta premiando un giocatore israeliano, nato a Gerusalemme, che al tavolo Uth, Ultima Texas Holdem, ha vinto 31.300 euro con una scala reale (10-fante-donna-re-asso tutti di fiori). La straordinaria mano del trentatreenne, appassionato di poker alla sua quinta visita al Casinò, è arrivata poco dopo la mezzanotte, precisamente alle ore 01.09 del mattino, che riporta il filmato della vincita. Puntando sessanta euro il cliente ha vinto ben 31.300 euro, che sarebbero potuti essere 38.800 se avesse deciso di giocare il jackpot che dà diritto a 7.500 euro in più.Allo stesso tavolo e seduto alla stessa posizione la scorsa settimana un altro giocatore, in questo caso bergamasco, puntando 40 euro ne aveva vinti 20.580, in quel caso giocando da solo contro il banco grazie a una formidabile scala reale: 10-fante-donna-re-asso di picche (contro 9-10-fante-donna-re del banco). In entrambi i casi ai due giocatori sono andati i complimenti del croupier che in quel momento stava dirigendo il gioco e di tutti i clienti del Casinò che si trovavano, al terzo piano della casa da gioco.