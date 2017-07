GIOCHI: A CAMPIONE D'ITALIA WSOP CIRCUIT, PRIMA TAPPA GRANDE SLAM POKER

25 luglio 2017- 16:55

Milano 25 lug. (AdnKronos) - Anche i campioni di poker vanno in vacanza, ma prima passano dal Casinò Campione d’Italia per sette giorni ad alto tasso di bluff e buy per conquistare la prima tappa del Pmw Sunday, il poker masters at work che parte dall’exclave italiana in terra elvetica e a fine anno consegnerà al vincitore l’anello per il Team Pro Cpt. Un vero e proprio grande slam del poker, diviso in sei tappe, alla fine della quale i migliori dieci giocatori si contenderanno il montepremi accumulato durante il periodo, che verrà utilizzato esclusivamente per il torneo del prossimo Wsop Circuit.La formula del Pmw Sunday, che ha preso il via domenica, rimarrà immutata per tutte e sei le tappe e prevede un montepremi garantito da 12mila euro a fronte di un buy in di 100+5+20 euro che dà diritto ad uno stack di 40mila gettoni e livelli che cambiano ogni 25 minuti.Una sfida per giocatori dai nervi d’acciaio dunque, con il vincitore che verrà premiato con un ticket per l'Evento #1 di Wsop Circuit - 600mila euro grt, mentre altri due ticket per il medesimo torneo finiranno nelle mani sia del vincitore del torneo che del runner-up.