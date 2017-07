GIOCHI: A CAMPIONE D'ITALIA WSOP CIRCUIT, PRIMA TAPPA GRANDE SLAM POKER (2)

25 luglio 2017- 16:55

(AdnKronos) - Sempre al casinò Campione d’Italia ieri ha preso il via Pmw Wsop Edition 100mila euro, oltre al montepremi garantito ci saranno ben 15 ticket per l'evento #1 di Wsop Circuit - 600mila euro garantiti - i primi sette ticket, uno per ogni flight di qualificazione, verranno assegnati al chipleader, fra i giocatori seduti al tavolo entro la fine del primo livello di gioco, mentre gli altri otto ticket finiranno nelle tasche dei primi 8 giocatori della classifica finale mentre il vincitore incasserà anche una prima moneta da 25mila euro.Per la partecipazione a questo Pmw 100K Grt è richiesto il pagamento del buy in da 155 euro, lo starting stack è composta da 50mila gettoni con livelli da 30 minuti l'uno. Sono sette i flight di qualificazione alla finale in programma domenica 30 luglio, con inizio alle 14, con la possibilità di re-entry per ogni Day1 che dovrà avvenire entro la fine dell'ottavo livello di gioco, limite ultimo per usufruire anche del periodo di registrazione tardiva.Insomma una vera e propria maratona di poker prima di rilassarsi un po' in vacanza, anche se i veri campioni stanno già pensando alle sfide che li attendono a settembre.