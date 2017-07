GIOCHI: A CAMPIONE WEEKEND DI VINCITE, IN 3 SI AGGIUDICANO OLTRE 60MILA EURO

3 luglio 2017- 13:59

Milano, 3 lug. (AdnKronos) - La prima vincita, come il primo bacio, non si scorda mai. Lo può ben dire un cinquantenne residente in Canton Ticino che sabato sera, per la prima volta nella sua vita, ha varcato la soglia del Casinò Campione d’Italia. Come tanti suoi connazionali non ha resistito al fascino delle slot machine Cherry 5.000, le 'signore' come le chiamano nella casa da gioco dell’ex-clave, sempre generose con i clienti elvetici anche se in questo caso si può parlare davvero di amore a prima vista.Sono infatti bastati un paio di minuti al fortunato giocatore ticinese per indovinare il colpo che gli ha permesso di vincere 25mila franchi, tra gli applausi degli amici che hanno brindato insieme a lui facendosi promettere che d’ora in poi li accompagnerà più spesso al Casino Campione d’Italia. Un weekend memorabile, quello che si è appena concluso sul Ceresio, anche per una signora milanese di 53 anni, cliente assidua del Casinò, che alle slot modello 'Duo fu duo Cai' non solo ha indovinato il colpo giusto, ma avendo puntato il jackpot ha raddoppiato la sua vincita, aggiudicandosi 21.267 euro, da investire in una bella crociera nel Mediterraneo. A superarla, anche se di poco, una nonna di Bergamo che a 71 anni, per la gioia dei nipoti ai quali ha promesso di fare un bel regalo, si è portata a casa grazie a un colpo fortunato alle slot roulette ben 22.104 euro. La migliore dimostrazione che al Casinò Campione d’Italia la fortuna non va in vacanza neppure a luglio.