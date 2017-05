GIOCHI: AL VIA DAL 31 MAGGIO A CAMPIONE D'ITALIA TORNEO POKER IPO 24

19 maggio 2017- 16:31

Milano, 19 mag. (AdnKronos) - Italian Poker Open, Ipo, edizione e numero 24. Dal 31 maggio al 6 giugno il Casinò Campione d’Italia torna polo, or ai naturale, del poker, con centinaia e centinaia di prenotazioni online, sempre raccomandate, e, per dire, l’hotel Melia, accanto alla casa da gioco, tutto esaurito da un mese nonostante la fascia alta dell’albergo. Il Campione Poker Team guidato da Andrea Betelli è pronto ad accogliere oltre 6 mila giocatori su 100 tavoli predisposti per il torneo e 30 tavoli cash game aperti da mezzogiorno alla chiusura del Casinò nella settimana di un autentico festival pokeristico. Del resto l’Ipo, che è il più grande torneo italiano di poker, "è tra i top 3 a livello europeo", sottolineano gli organizzatori. Poche novità rispetto alle precedenti edizioni, un lungo collaudo più che soddisfacente. Intanto, prima e dopo l’Ipo 24, il poker continuerà ad offrire un richiamo di fatto esclusivo a Campione d’Italia. Da lunedì 22 maggio appuntamento con Only the Barracudas, edizione numero 38, ma è opportuno prendere nota del super evento che in Italia sarà rappresentato dalle World Series of Poker: Circuit Italy torna a settembre 2017, ed è tutto da scoprire.