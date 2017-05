GIOCHI: CAMPIONE, SHEHADEH SI AGGIUDICA TORNEO ONLY THE BARRACUDA’S 37

4 maggio 2017- 14:29

Milano, 4 mag. (AdnKronos) - Luigi Andrea Shehadeh, giovane grinder online tra i finalisti di partypoker Millions a Nottingham, è il vincitore di Only The Barracuda’s 37, torneo di poker che si è svolto al casinò di Campione d'Italia. Un torneo da record, sottolinea la casa da gioco, che ha registrato la partecipazione di 2.477 giocatori, tra i quali alcuni tra i più forti giocatori italiani ed europei, attirati dal montepremi di 300mila euro garantiti. Il player lombardo ha centrato a Campione la serata più fortunata della sua carriera, vincendo grazie a una condotta di gioco impeccabile i centomila euro messi in palio per il primo classificato : "E' una grande soddisfazione - ha dichiarato al termine dell’ultima mano -. Fare primo su oltre 2477 ingressi non capita tutti i giorni e vincere una somma del genere a fronte di soli 200 euro di buy-in è davvero il massimo". "Non credo - aggiunge - di essere stato particolarmente fortunato. Su 20 showdown giocati ne avrò persi 15 e vinti 5, ma quelli vinti sono stati ovviamente di vitale importanza. Ho tenuto a bada i miei avversari e nell’ultima ho avuto la fortuna di non essere subito al tavolo televisivo, il che mi ha permesso di rilassarmi con cuffie e cellulare nella prima parte e non essere particolarmente stressato".Complimenti all’organizzazione del Only The Barracudas sono arrivati dall’amministratore delegato del Casinò campionese Carlo Pagan: "E' doveroso un ringraziamento al team di Andrea Bettelli - afferma -. Ci rende attivamente partecipi di un successo che sta contribuendo all’affermazione della nostra casa da gioco, facendone un primario riferimento anche per il poker".