GIOCHI, GIOVEDì LA FBV PRESENTA RICERCA SULLA PERCEZIONE SOCIALE DEL GIOCO D’AZZARDO

9 maggio 2017- 16:19

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "La percezione sociale del gioco d’azzardo in Italia", una ricerca della Fondazione Bruno Visentini realizzata su incarico della Fundaciòn Codere spagnola e coordinata da Fabio Marchetti e Luciano Monti, condirettori scientifici FBV, sarà presentata giovedì 11 maggio alle ore 10,00 alla Luiss (Via Pola 12, Roma), con la partecipazione del Sottosegretario dell’Economia e Finanze Pier Paolo Baretta. Il “Rapporto 2017” della Fondazione sulla percezione sociale del gioco d’azzardo in Italia - speculare rispetto a un analogo Rapporto realizzato in Spagna dalla Università Carlos III di Madrid – compie un’analisi a livello territoriale, di genere, per classi di età e sociale del gioco ‘fisico’ e on line in Italia, su un campione di 1.600 intervistati (a cura di IPSOS). Interverranno Giuseppe Di Taranto, Ordinario Storia Economia e Impresa LUISS-Membro Comitato Scientifico Ristretto FBV, Josè I.Cases Méndez, Vice Presidente Fundaciòn Codere, Ferdinando Pagnoncelli, Presidente IPSOS, Alejandro Pascual, Consigliere Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici in rappresentanza di SGI e Gustavo Visentini, Direttore Scientifico FBV. Modererà i lavori Gennaro Sangiuliano, Vice Direttore del TG1-RAI.