GIOCHI: TDA RIUNITA A CASINò CAMPIONE, ARRIVANO NUOVE REGOLE POKER EUROPEO

5 luglio 2017- 15:59

Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Si discuteranno al Casinò Campione d’Italia le nuove regole del poker europeo, nel corso di un incontro in programma venerdì prossimo, 7 luglio, dalle 15 alle 19, organizzato dalla Tournament Director Association. L’evento segue il meeting annuale della Tda che si è svolto lo scorso weekend a Las Vegas e ha lo scopo di aggiornare e discutere le nuove linee guida dei regolamenti adottati dalle case da gioco. Gli addetti ai lavori, ovvero direttori di torneo, croupier e giocatori, si confronteranno sulle nuove interpretazioni di alcune regole e fasi dei tornei come il 'time bank', la modalità 'hand for hand' e il 'botton ante'.Una scelta non casuale quella del Casinò Campione d’Italia, la più grande in Europa per dimensioni e al primo posto in Italia per numero di giocatori e fatturato. A dirigere il primo summit del Vecchio continente per i professionisti del poker sarà Christian Scalzi, anche quest’anno incaricato dal team Usa di Tda della traduzione di quello che il documento ufficiale con i 65 punti fondamentali da rispettare per l’organizzazione di tornei che abbiano valenza internazionale.