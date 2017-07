GIOCHI: TDA RIUNITA A CASINò CAMPIONE, ARRIVANO NUOVE REGOLE POKER EUROPEO (2)

5 luglio 2017- 15:59

(AdnKronos) - Insieme a lui Antonio Greco, tournament director del Campione Poker Team, Fabiano Stefanini, floorman con esperienza decennale e traduttore del Tda insieme a Scalzi e Sanaz Fattahi, floor di comprovata esperienza italiana e internazionale. A moderare l'incontro Cesare Antonini, giornalista di Gioconewspoker.it .Il convegno sarà l’occasione giusta per discutere di tutte le curiosità e le evoluzioni dei regolamenti del poker live, con uno scambio di battute tra direttori di torneo e floorman, e i players che potranno chiedere chiarimenti su alcune scelte della direzione del torneo e anche proporre i loro suggerimenti.Tra gli ospiti attesi Alessandro Galietta, che è stato a Las Vegas per seguire il recente summit Tda, poi Giorgio Botter, Stephane Dumoulin del casinò di Bruxelles, Andrea Tucci, organizzatore Etop. A rappresentare i giocatori ci saranno campioni del calibro di Francesco Delfoco, Daniel Duthon, Salvatore "GianninoKart" Giovanni, Andrea Pezzi, Pasquale Vinci, Carlo Braccini oltre ai partecipanti del torneo Only The Barracudas 39 da 120mila euro garantiti in corso proprio in questi giorni al Casinò Campione d’Italia.