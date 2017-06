GIOCHI: TUTELARE GIOCO LECITO PER COMBATTERE ILLEGALITà, CONVEGNO A MILANO

14 giugno 2017- 19:49

Milano, 14 giu. (AdnKronos) - Tutelare il gioco lecito, combattendo la diffusione dell'illegalità nel settore e difendendo la massa critica dell'occupazione: spinto da queste concrete preoccupazioni, Assotrattenimento 2007-As.Tro-Confindustria, in collaborazione con Sts, ha deciso di organizzare il convegno nazionale "Gioco in Italia, un settore a confronto" previsto a Milano per lunedì 19 giugno all'Hotel Principe di Savoia a partire dalla ore 14. L'evento ha lo scopo di sensibilizzare opinione pubblica, istituzioni e forze politiche rispetto alla grave situazione che il comparto del gioco lecito sta vivendo, continuamente posto in discussione da leggi che anche in Lombardia, sono ritenute particolarmente penalizzanti per il settore, sottoposto a misure e prelievi che ne stanno minando la sopravvivenza. Il territorio lombardo non fa appunto eccezione, secondo gli organizzatori dell'incontro, a partire dal provvedimento relativo al cosiddetto distanziometro, ovvero la definizione di una distanza netta tra i luoghi dove si pratica il gioco e quelli sensibili. In Lombardia questa distanza è misurata sui 500 metri e l'ampiezza del territorio ritenuto appunto sensibile (tra gli altri, sono stati individuati istituti scolastici e asili d'infanzia, luoghi di culto e impianti sportivi, oratori e luoghi di aggregazione giovanile, ma la lista è aperta e discrezionale per le amministrazioni), non consente di reperire di fatto "suolo urbano utile al di fuori del perimetro che la legge regionale vieta al gioco lecito", con la conseguenza che il provvedimento in questione decreta di fatto l'espulsione più che la regolazione del gioco lecito.