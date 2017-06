GIOIELLI: STOP FAR WEST, DDL AL SENATO PER DISCIPLINARE MERCATO

11 giugno 2017- 13:36

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - Stop al far west nel mercato dei gioielli, servono norme a tutela di produttori e consumatori. Lo chiede un disegno di legge presentato al Senato da Francesco Colucci, di Alternativa popolare, e sottoscritto da altri membri del Gruppo, ma anche da rappresentanti di diverse forze politiche, tra i quali Lucio Malan, di Forza Italia; Enrico Buemi, dei Socialisti; Paolo Corsini, di Mdp."Nel settore commerciale della gioielleria -si legge nella relazione che accompagna la proposta- vige un quadro di insufficiente regolamentazione", con il rischio di "pressapochismo, confusione e improvvisazione". Di qui la necessità di "trasparenza del mercato e specializzazione degli addetti lungo tutta la filiera". Questo per consentire al made in Italy di "riconquistare l’ appeal che per anni aveva permesso alle aziende del settore di chiudere i consuntivi con alte percentuali di crescita". Del resto "il mercato italiano costituisce il principale polo mondiale relativamente alla lavorazione di gemme tagliate (Valenza Po, Vicenza, Arezzo, Caserta) e il valore delle esportazioni raggiunge il 70 per cento, per un giro d’affari di 4.562 milioni di euro".