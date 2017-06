GIOIELLI: STOP FAR WEST, DDL AL SENATO PER DISCIPLINARE MERCATO (2)

11 giugno 2017- 13:36

(AdnKronos) - "Un patrimonio inestimabile -sottolineano ancora gli autori del ddl- dal punto di vista della storia, della tradizione, del gusto, dell’arte e del design, oltre che da un punto di vista strettamente economico". Questo considerando anche che "di recente le gemme si vanno affermando come 'bene rifugio' e, lentamente ma con regolarità, aumenta il numero dei clienti che le richiede accompagnate da un certificato d’analisi". Si è di fronte quindi ad "un settore di rilevante importanza per la nostra economia ma che, per contro, è anche parzialmente affetto da una certa mancanza di trasparenza". Basti pensare alla "circolazione di una consistente parte dei prodotti" privi "della certificazione di qualità". Il disegno di legge presentato punta perciò a garantire la "tutela degli operatori tramite una migliore qualificazione professionale"; la "repressione del mercato sommerso", con vantaggi quindi per il consumatore finale.