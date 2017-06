GIOIELLI: STOP FAR WEST, DDL AL SENATO PER DISCIPLINARE MERCATO (4)

11 giugno 2017- 13:36

(AdnKronos) - A tutela dei consumatori è previsto il rilascio di una dichiarazione contenente le caratteristiche del prodotto, obbligatoria in caso di vendite di importo superiore a 1.000 euro e in caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali. Sanzioni pecuniarie, che possono arrivare anche a 25mila euro, ma anche sequestro e confisca della merce per chi rilascia certificazioni senza averne titolo; per chi pone in commercio materiali gemmologici riportanti informazioni diverse da quelle previste; per chi si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di origine. Le sanzioni sono moltiplicate per dieci in caso di violazioni nell’ambito di vendite a distanza. Le norme valgono anche per la libera circolazione dei materiali gemmologici, sfusi o montati, legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.