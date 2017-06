GIOIELLI: STOP FAR WEST, DDL AL SENATO PER DISCIPLINARE MERCATO (5)

11 giugno 2017- 13:36

(AdnKronos) - Presso il ministero dello Sviluppo economico viene istituito l’elenco nazionale degli importatori e dei produttori di materiali gemmologici, che devono essere certificati per assicurare la provenienza certa e il valore reale delle pietre che vengono poste in vendita. Gli importatori e i produttori hanno l’obbligo di indicare, nei documenti di accompagnamento e nelle fatture di vendita, la provenienza dei materiali gemmologici e debbono provvedere alla confezione di ogni singola pietra di valore superiore a 250 euro, che deve essere sigillata e accompagnata da una certificazione di qualità. Vietata l’importazione e l’immissione sul mercato italiano di materiali gemmologici privi di questa confezione e da parte di soggetti non iscritti all’elenco.